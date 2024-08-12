В результате прямой атаки двух украинских беспилотников повреждена градирня Запорожской АЭС Киевский режим снова атаковал Запорожскую АЭС, на этот раз с серьезными последствиями — повреждена градирня.
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В результате прямой атаки двух украинских беспилотников повреждена градирня Запорожской АЭС Киевский режим снова атаковал Запорожскую АЭС, на этот раз с серьезными последствиями — повреждена градирня.
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