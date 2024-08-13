🇷🇺🇺🇦 Назначение Алексея Дюмина старшим должностным лицом с полным спектром полномочий по ликвидации оперативного кризиса в Курской области — это знак, что самостоятельно и без вмешательства со стороны Москвы силовые структуры оказались не в состоянии решить проблемы координации.
Комментарии
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СК
Степан Капуста
Мало, кто заметил заявление Сидика Афгана о том, что преемником Путина станет близкий к нему лично, по духу и подготовке человек 1972 года рождения. Знающие нынешний политикум специалисты предположили, кто лучше подходит на эту роль. Кого он неспешно исподволь готовит к продолжению своей высокой миссии - верному служению интересам России. Причём именно в условиях яростного противостояния Западной мощи и влиянию. Уважаю. Надеюсь. Верю.
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