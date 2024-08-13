СК

Степан Капуста

Мало, кто заметил заявление Сидика Афгана о том, что преемником Путина станет близкий к нему лично, по духу и подготовке человек 1972 года рождения. Знающие нынешний политикум специалисты предположили, кто лучше подходит на эту роль. Кого он неспешно исподволь готовит к продолжению своей высокой миссии - верному служению интересам России. Причём именно в условиях яростного противостояния Западной мощи и влиянию. Уважаю. Надеюсь. Верю.