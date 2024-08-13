Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ спецоперация

1 111 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Е
    Южно-корейские самолёты падали, малазийские падали... Очередь Филиппин пришла. Здорово Штаты бывшие японские колонии ...Представитель ВМС...
  • Михаил Е
    Ну сейчас хоть, если что, 299 миллионов немок (из 85-и млн. населения) насиловать не придётся - арабы с неграми всё у...🇩🇪🛡 В Миноборо...
🇷🇺🇺🇦 Назначение Алексея Дюмина старшим должностным лицом с полным спектром

🇷🇺🇺🇦 Назначение Алексея Дюмина старшим должностным лицом с полным спектром полномочий по ликвидации оперативного кризиса в Курской области — это знак, что самостоятельно и без вмешательства со стороны Москвы силовые структуры оказались не в состоянии решить проблемы координации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Степан Капуста
Мало, кто заметил заявление Сидика Афгана о том, что преемником Путина станет близкий к нему лично, по духу и подготовке человек 1972 года рождения. Знающие нынешний политикум специалисты предположили, кто лучше подходит на эту роль. Кого он неспешно исподволь готовит к продолжению своей высокой миссии - верному служению интересам России. Причём именно в условиях яростного противостояния Западной мощи и влиянию. Уважаю. Надеюсь. Верю.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх