Келин: дипмиссия России запросила у Лондона разъяснения по схеме FIRS

Житель Империи

Активнее надо быть. На всех бриффингах, на всех выходах к журналистам после переговоров любых уровней, вставлять фразу по Скрипалей. Пусть пресса разносит по миру. Вода камень точит! Начнут где-то задаваться вопросом- А на самом деле где они и что с ними?