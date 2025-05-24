Дипмиссия России в Великобритании запросила у Лондона разъяснения по вскоре вступающей в силу схеме регистрации иностранного влияния (FIRS).
Келин: дипмиссия России запросила у Лондона разъяснения по схеме FIRS
Комментарии
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Житель Империи
Активнее надо быть. На всех бриффингах, на всех выходах к журналистам после переговоров любых уровней, вставлять фразу по Скрипалей. Пусть пресса разносит по миру. Вода камень точит! Начнут где-то задаваться вопросом- А на самом деле где они и что с ними?
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10 час.
людмила михайлик
Англия всегда была и есть враг России с ними не опросить,не договориться
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1 час.
Т
Тульнов
Да!
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1 час.
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