В Новосибирске произошла смертельная авария

ДТП случилось в Октябрьском районе - на улице Ипподромской, сообщает Om1 Новосибирск.По данным компетентных органов, водитель Toyota Celica не справился с управлением, из-за чего машину занесло и она врезалась в три стоявших на развороте транспортных средства.
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