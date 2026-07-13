5 триллеров 90-х, которые стали только актуальнее

В девяностые триллеры были особенным жанром. Режиссеры не спешили объяснять зрителю каждую деталь, не боялись неоднозначных финалов и умели создавать тревогу без бесконечных перестрелок и компьютерной графики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии