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Шняги.Нет

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5 триллеров 90-х, которые стали только актуальнее

В девяностые триллеры были особенным жанром. Режиссеры не спешили объяснять зрителю каждую деталь, не боялись неоднозначных финалов и умели создавать тревогу без бесконечных перестрелок и компьютерной графики.

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