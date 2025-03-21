Почему ВСУ приняли за своих бойцов ВС России, участвующих в операции «Поток»

КУРСК, 21 марта, ФедералПресс. Бойцы Вооруженных сил Российской Федерации использовали синие ленты, похожие на повязки, которые носят военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы иметь больше возможностей для передвижения, сообщил командир батальона отдельной десантно-штурмовой бригады «Ветераны», известный под позывным Морпех.