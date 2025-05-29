«Барби с натовским поводком»: в соцсетях высмеяли заявление Каи Каллас

МОСКВА, 29 мая, ФедералПресс. Заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о принятии новой стратегии ЕС в Черноморском регионе, направленной на усиление безопасности и противодействие угрозам, вызвало оживленную и, местами, резкую реакцию среди пользователей соцсети X.
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