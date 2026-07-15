Захарова: военные контингенты «коалиции желающих» на Украине станут законной целью для РФ

Размещение военных подразделений стран, входящих в так называемую «коалицию желающих», на территории Украины является неприемлемым для России и будут рассматриваться как законные военные цели в случае их появления.
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