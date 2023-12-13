Потенциал России и его игнорирование либералами

Alex Nемо

Как то быстро вы перековались из критикана В. В. Путина и всего Советского в ярого поклонника. Ну да бог с вами. Я в своём комментарии, как впрочем и автор статьи, не написал ничего чтобы противоречило тем целям, может и не очевидным, которые ставит перед Россией В. В. Путин. Но и я и, как мне кажется, автор однозначно против того что творят Набибулина и Силуанов, а так же кое-кто в Думе. Так что ваш комментарий опять не по адресу.