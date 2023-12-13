ПРОСТО О ГЛАВНОМ Наверное, каждый из нас слышал либеральную догму, что Россия не может развивать свою промышленность из-за малого рынка внутреннего сбыта.
Потенциал России и его игнорирование либералами
Комментарии
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Alex Nемо
Как то быстро вы перековались из критикана В. В. Путина и всего Советского в ярого поклонника. Ну да бог с вами. Я в своём комментарии, как впрочем и автор статьи, не написал ничего чтобы противоречило тем целям, может и не очевидным, которые ставит перед Россией В. В. Путин. Но и я и, как мне кажется, автор однозначно против того что творят Набибулина и Силуанов, а так же кое-кто в Думе. Так что ваш комментарий опять не по адресу.
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10 час.
Natalija Osminina
Я никогда, НИКОГДА не была критиканом Путина и всего Советского. Вы или перепутали или врете. Да Бог с Вами.
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8 час.
Natalija Osminina
Я терпеть не могу либералов и чиновников, ворующих и унижающих людей.. Вот это да.
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8 час.
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