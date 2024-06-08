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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майкл Чендлер: «Бой с Конором никто не отменял. Все в силе»

«Бой в силе. Да, сейчас многие спекулируют на эту тему, но поединок никто не отменял. Мы подеремся 29 июня», – заявил боец UFC Майкл Чендлер.

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