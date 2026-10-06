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Царьград

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Во Владимире 7 октября потеплеет до +15, возможен дождь

Во Владимире 7 октября потеплеет до +15, возможен дождь

Синоптики прогнозируют на 7 октября во Владимире переменную облачность, дневную температуру до +15 градусов и умеренный западный ветер со скоростью 7–12 метров в секунду.

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