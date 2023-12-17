В России вырастет налог на жильё

Специалисты сообщают, что кадастровая стоимость жилья в среднем выросла на 20-25% после переоценки. Из-за этого увеличится налог на недвижимость: Сейчас для большинства жилых объектов налог составляет 0,1% от кадастровой стоимости, а для квартир с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей — 2%.