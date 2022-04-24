Синицина и Кацалапов не выступят на открытом чемпионате Армении

Тренер Александр Жулин сообщил, что чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов не выступят на открытом чемпионате Армении.

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