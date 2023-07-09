В Минтруде удивили новым правилом: кого заставят дольше работать

В Минтруде удивили новым правилом рабочего времени для трудящихся россиян. Во время рабочего визита в Кемерово министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, кому придется дольше работать и почему такое может произойти, пишет РИА Новости (18+).