Папу Римского госпитализировали для операции на легком

Папу Римского Льва XIV госпитализировали для плановой операции на легком. Об этом 13 октября сообщил портал Vatican News.
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