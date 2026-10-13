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Папу Римского госпитализировали для операции на легком

Папу Римского госпитализировали для операции на легком

Папу Римского Льва XIV госпитализировали для плановой операции на легком. Об этом 13 октября сообщил портал Vatican News.

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