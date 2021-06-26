Роль Украины в инциденте с британским эсминцем у мыса Фиолент

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаРоль Украины в инциденте с британским эсминцем у мыса Фиолент В среду, 23 июня, недалеко от крымского мыса Фиолент произошел инцидент с участием британского эсминца.Вернуться к статье3110НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТатьяна Морозоваи однажды вдруг мир скажет * ну вот доигрался ХЕР на СКРИПКЕ *Борис ВиленскийЕсли британцы хотят погибать за хохлов, то флаг им... куда надо, барабан на шею и пионерский горн...ВЧВладимир Чернышов"«Я на борту военного корабля в Черном море. Экипаж уже находился на боевых постах, приближаясь к южной оконечности оккупированного Россией Крыма. Системы вооружения на борту эсминца Королевского флота уже были заряжены», — сообщил британский журналист." Это мирный проход?Альбина КолесниковаВот такая провокация ни к чему доброму не приведёт, они что забыли закон бумеранга всегда наступает ,видимо Великобритания не отдаёт отчёта своим действиям.ЛеонидКак же жалко в этой ситуации выглядят хохлы... И ведь им не стыдно ни на капельку.Виктор ЕршовХохлам никогда стыдно не бывает. Они и не знают что это такое. Сто лет назад на Украине говорили: "Ссы в глаза и говори нэ, нэ це божья роса".Сергей ЯминовА что удивляться, правильно непобедимый Суворов говорил : "Англичанка гадит". И будет всегда гадить, пока не получит хорошего пинка в жопу.Регина СтаниславовнаСознательно пошли на провокацию, жаль, ч то хорошего отпора не получили.Авдеев ВикторЧто взять с дебилов во власти Украины?Светлана ЖуравлеваТам дебилы - вся страна.... Разве народ с нормальными мозгами, мог выбрать на место президента клоуна ???))))ТСТахир СукуровЕщё бы облить их с высоты нечистотами, мол птичка пролетела, пущай потом отмываются.Homo Sapiensа где для этого взять нечистоты?ТСТахир СукуровГде, где, в Катманде.Виктор ЕршовРоль хохлов везде и во всем продать все ,что можно и по дороже. Жаль, что это больно касается всех соседей живущих около.Юрий ГоремыкинНе знаю всех обстоятельств и политесов, полагаю что надо было потопить вторгшийся в наши воды и не отвечающий на наши предупреждения корабль.. в назидание всем горячим головам....привыкли что Россия максимально мягко относится к подобному...Мы чего то боимся? Мы кому то что то должны? У нас нет лучшего в мире оружия?...Хватит уже терпеть и прощать! Отвечать на подобные провокации жестко и жестоко!!!Леонид РусиВодолей непредсказуемо мощный знак зодиака. Есть страны под этим знаком. Это Россия, Норвегия, Сербия и Пруссия. Остальная часть Германии... это Козерог. А самая слабая в Гейропе... это Наглия... Овен. Если Водолей на шахматной доске... это белая королева... Козерог - белая ладья... То Овен - белая пешка. Шахматные фигуры соответствуют знакам зодиака. Пешка ходит только вперёд... и либо её бьют, либо она пройдёт в ферзи. Просто она ничего больше не умеет... Скажем Гитлер, или Хрущёв... Овен... пешка сумевшая пройти в ферзи. Но даже будучи ферзями... они всё равно вели себя как простолюдиныТатьяна БраунКстати, о Скифии. Вроде как последние археологические находки в Крыму доказывают, что скифы имеют явно славянское происхождение.... Так что древние хохлопитеки к нему касательства скорее всего не имеют.HotRSНаши ученые, если понадобится, и не такое докажут. Но если следовать Вашей логике, то князь Владимир, принявший крещение в Корсуни, не славянин. Он же из Киева был.ООолег олейникВо времена князя Владимира не существовало такой страны и такого слова , как Украина ! Была Киевская Русь , Владимирская, Ярославская , Новгородская , Московская и др - это всё были славянские русские земли , где говорили на одном старославянском языке ! Во всех договорах с иностранцами князь обычно писал " Я русский князь такой-то ... " и далее по смыслу обращения ! Слово украина (или окраина) ввели поляки , которые более 350 лет оккупировали эти земли ! В 1686 году 5-го мая по Великому договору между Россией и Польшей город Киев и все принадлежащие города и земли переходили к России за 146 тысяч ефимок серебром , на вечные времена ! Украина за всю свою историю никогда не была независимым государством до 1991 года , пока не распался СССР !HotRSПозволю себе процитировать Татьяну Браун. "скифы имеют явно славянское происхождение.... Так что древние хохлопитеки к нему касательства скорее всего не имеют." Речь не идет о русских. Речь о славянах. Тем более скифах-славянах. Это новое слово в истории. История вообще интересная штука. Она всегда обслуживает политику. Если очень нужно, то можно оперативно найти место крещения князя Владимира, а об УНР, которую, кстати, признала РСФСР, по Брестскому миру, но признала, умолчать.Наталия Кузнецова (Мунштукова)Тяжело живет на свете пастушонок Петя - надо подстраиваться под пиндосов, а то денежки совсем уплывут...ТБТамара Духно БерезаЗначит команда эсминца "Дефендер" накануне хорошо отметила заход в Чёрное море, приняв по сто грамм на душу, для смелости? Иначе как объяснить разнобой в суждениях о своей провокации английского экипажа, украинца Кулебы, а также журналиста ВВС! Если хотите сделать провокацию в Чёрном море, союзнички, так в начале хотя бы договоритесь, что будете врать, а не как особи с куриными мозгами каждый свою мантру блеет! Как можно "не заметить" стрельбу и бомбометание наших пограничников. Если уже делаете диверсию, так наберитесь смелости хотя бы ответить по мужски за свои действия и признать свою вину. Действия морячков с эсминца "Дефендер", даже свой народ осудил, а они точно знают чей Крым! Вот это сели в лужу всем скопом!Юрий НиколаевТо что после этой провокации мелкобриты отмывали палубу и меняли подгузники___Это однозначно.Наверняка в следующий раз подумают лезть к мишке в берлогу или нет. Но вот усраинцы! Ну что можно взять с убогого кроме анализов? Да какая им в принципе разница, кому вылизывать задницу до блеска котовых яиц?! Лишь бы грошей дали!Лариса АбросимоваУкраинцам не привыкать обкакиваться . В погоне за тем, чтобы побольнее уязвить Россию не гнушаются самыми подлыми средствами из своего арсенала. Что поделаешь, других украинцев у нас нет, а эти от собственной злобы скоро подохнут. Подождем -с!Michael Shapнужно было по курсу сбрасывать не бомбы, а миныHotRSТам вверху уже предлагали фекалии сбросить на судно. Добавлю. надо вперемешку с гелем, чтобы отмыть было невозможно, воняло долго и затекало во все щели.Michael ShapНу ты не прав, есть русская пословица - «Хоть ссы в глаза — все божья роса», это про них т.е. от любого дерьма отмоются, а вот от мин по пути - попробуй отмойся.HotRSМины это чревато осложнением, а фекалии самое то. Тем более, что в конце 80-х или начале 90-х в прессе была инфа о нелетальных веществах против уличных беспорядков. Среди веществ была страшно вонючая субстанция, был еще какой-то аэрозоль, вызывающий мгновенную диарею. И что-то типа геля было, как клей от мышей, идти можно, но трудно. Прибывает судно в Грузию, а от него несет смрадом, матросы с полными штанами лежат приклеенные к палубе. Грузины, собравшиеся встречать великобритов, в панике бегут из порта, роняя бубны и бутылки с киндзмараули.Michael Shapа мины немецкие, их вчера выловили штук 50, так сказали по ТВ, все претензии к МеркельHotRSНу, если телевизор нам не врет, то на Дефендере установлено вооружение двойного назначения, т.е. очень даже возможно наличие ядерного. А подрыв такого судна вблизи российского берега не есть гут.ВКВиктор КаменскийРоль Украины самая ответственная; считать унитазы.Комментировать
Свежие комментарии