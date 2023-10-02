Австралийские ученые назвали орех, побеждающий холестерин

В ходе исследования, проведенного учеными из университета Южной Австралии, было обнаружено, что миндаль имеет положительные свойства для организма, включая способность помогать в похудении и снижении уровня вредного холестерина.
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