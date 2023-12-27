Финансовая помощь как инструмент внешней политики стран Персидского залива

После нефтяного шока 1973 года страны Персидского залива превратились в мощных геополитических игроков, направляющих свои огромные финансовые ресурсы в соседние страны для достижения стратегических целей, говорится в докладе экспертов американского аналитического центра IISS.
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