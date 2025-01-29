Не санкции: эксперт поясняет, что на самом деле тормозит экспорт российской нефти в Индию и Китай

На Западе радуются промежуточным последствиям введения санкций прежней администрацией США. Но, в конечном итоге, преодолеть эти новые ограничения будет даже проще, чем предыдущие, полагают эксперты, необходимо лишь немного времени.
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