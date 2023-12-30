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«Если Вася не останется в «Титане», то это ##### Зуева». Шама об участии Маврина на турнире в Питере за «Амкал»

Курбанов: «Чем ты руководствовался, когда в самый прайм-тайм симбиоза Васи и «Амкала», отпускал Васю на турнир в Питере?» Зуев: «Я был более чем уверен, что он там играть не будет.

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