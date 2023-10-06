Официально: Вера Брежнева и Константин Меладзе развелись

Официально: Вера Брежнева и Константин Меладзе развелисьSlide image for gallery: 8478 | Константин Меладзе и Вера Брежнева6 октября 41-летняя Вера Брежнева выпустила новый альбом, на который ее вдохновил, в том числе, развод с Константином Меладзе.
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