Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 112 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • петр кузнецов
    без объявления войны  ,это теракт...ПВО утром пресекл...
  • Анфиса Иванова
    Правильно- нашлись у нас силы Но не забывайте, что с первыми нашими  ещё не большими успехами коалиция фашистов стала..."Должно быть боль...
  • петр кузнецов
    нет Филя ,у тебя не врагов много ,а друзей мало ,даже очень мало....После вечеринки И...

Мигранты открыли второй фронт против России. Первый бой дан в Новый год

Мигранты открыли второй фронт против России. Первый бой дан в Новый год

В Челябинске в новогоднюю ночь дети мигрантов с палками и перцовкой напали на участников СВО. Возмездие за это настигло меньше чем через сутки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Тамара Елисеева
Черножопых с выводком в свои халупы и опять в нищету. Оборзели. Власть должна быть на стороне народа, а кто против тоже за кордон с конфискацией👏
Ответить
1 д.
lidatima46 Тимощук
&quot;Русские медленно запрягают но быстро ездят&quot; дождутся  обозревшие   мигранты  мало не покажется    Соскучились  видимо  по  своим  кишлакам   с  земляными полами   Вспомнить  придется
Ответить
6 час.
Zoia Goldshtab
Вот-вот.... просрали власти Окраину,теперь просирают наплыв кишлаков....и все из-за бабла намеренно и сиюминутной жизни в эвропах ..
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх