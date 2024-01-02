В Челябинске в новогоднюю ночь дети мигрантов с палками и перцовкой напали на участников СВО. Возмездие за это настигло меньше чем через сутки.
Мигранты открыли второй фронт против России. Первый бой дан в Новый год
Комментарии
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Тамара Елисеева
Черножопых с выводком в свои халупы и опять в нищету. Оборзели. Власть должна быть на стороне народа, а кто против тоже за кордон с конфискацией👏
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1 д.
lidatima46 Тимощук
"Русские медленно запрягают но быстро ездят" дождутся обозревшие мигранты мало не покажется Соскучились видимо по своим кишлакам с земляными полами Вспомнить придется
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6 час.
Zoia Goldshtab
Вот-вот.... просрали власти Окраину,теперь просирают наплыв кишлаков....и все из-за бабла намеренно и сиюминутной жизни в эвропах ..
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4 час.
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