Закрытая дверь в детскую часто вызывает у взрослых смутное беспокойство: не обиделся ли, всё ли в порядке, не проходит ли мимо что-то важное? Похожее чувство появляется, когда пятилетка уходит в угол с кубиками, а шумная компания на площадке ему вдруг не нужна.
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