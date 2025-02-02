Врач Федоренко: сочетание алкоголя и бани опасно для мозга и сердца

Опытные врачи часто сталкиваются с последствиями неразумного сочетания алкоголя и посещения бани. Многие не осознают рисков, связанных с употреблением алкогольных напитков в условиях высокой температуры и влажности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии