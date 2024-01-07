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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Василевский 2-й раз в сезоне пропустил 6 шайб за матч. У него 20 сэйвов после 26 бросков «Бостона»

«Бостон» обыграл «Тампу» (7:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Шестую шайбу «Брюинс» забросили в пустые ворота.

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