Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy has said he is thankful to the US as intelligence on Russian missile strikes "works now," after talks with US envoys Steve Witkoff and Jared Kushner in Oslo.
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