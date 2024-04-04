Путин встретился с ректором МГУ Садовничим

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил ректора МГУ Виктора Садовничего за работу, отметил, что в самые сложные времена университет под его руководством не только выжил, но и развивался.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии