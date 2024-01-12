Новый трейлер Banishers: Ghosts of New Eden посвящен истории о любви, смерти и жертве В но...

Новый трейлер Banishers: Ghosts of New Eden посвящен истории о любви, смерти и жертвеВ новом трейлере ролевого боевика Banishers: Ghosts of New Eden от студии Don’t Nod рассказывается про всю глубину отношений главных героев — Антеи и Рэда.
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