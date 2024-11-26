Слухи и реальность: зарубежные сообщения о военном сотрудничестве России и КНДР 300-мм РСЗО, известные под названием KN-09.
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Слухи и реальность: зарубежные сообщения о военном сотрудничестве России и КНДР 300-мм РСЗО, известные под названием KN-09.
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