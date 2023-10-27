Под Купянском Зеленский срочно усилил заградотряды головорезами Кракена

Харьков. На фоне российского наступления под Купянском Харьковской области, и после того как военнослужащие 115 бригады ВСУ массово отказываются воевать – Зеленский направил Залужного лично разбираться , плюс потребовал от «Кракена» увеличить количество заградотрядов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии