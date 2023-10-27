БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Под Купянском Зеленский срочно усилил заградотряды головорезами Кракена

Под Купянском Зеленский срочно усилил заградотряды головорезами Кракена

Харьков.   На фоне российского наступления под Купянском Харьковской области, и после того как военнослужащие 115 бригады ВСУ массово отказываются воевать – Зеленский направил Залужного лично разбираться , плюс потребовал от «Кракена» увеличить количество заградотрядов.

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