Руины школы обнаружили в одном из старейших поселений мира

Hurriyet В юго-восточной провинции турецкого района Харран, где располагаются одни из древнейших в мире поселений, археологи обнаружили в руинах развалины медресе (мусульманское учебное заведение – средняя школа) XII века, как сообщает Hurriyet.
Hurriyet В юго-восточной провинции турецкого района Харран, где располагаются одни из древнейших в мире поселений, археологи обнаружили в руинах развалины медресе (мусульманское учебное заведение – средняя школа) XII века, как сообщает Hurriyet.
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