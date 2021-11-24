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Руины школы обнаружили в одном из старейших поселений мира

Руины школы обнаружили в одном из старейших поселений мира

Hurriyet В юго-восточной провинции турецкого района Харран, где располагаются одни из древнейших в мире поселений, археологи обнаружили в руинах развалины медресе (мусульманское учебное заведение – средняя школа) XII века, как сообщает Hurriyet.

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