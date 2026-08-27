Энергоресурсы из РФ в течение долгого времени способствовали поддержанию экономического благополучия Евросоюза, признала председатель Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на бизнес-форуме во французской столице.
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