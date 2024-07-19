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Newia: во время жары лучше всего утоляет жажду горячий чай

Newia: во время жары лучше всего утоляет жажду горячий чай

Люди, живущие в южных странах, знают, что во время жаркой погоды лучше всего пить горячий чай. Этот напиток стимулирует потоотделение, благодаря чему влага испаряется с поверхности кожи, охлаждая организм, написал сайт Newia.

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