Newia: во время жары лучше всего утоляет жажду горячий чай

Люди, живущие в южных странах, знают, что во время жаркой погоды лучше всего пить горячий чай. Этот напиток стимулирует потоотделение, благодаря чему влага испаряется с поверхности кожи, охлаждая организм, написал сайт Newia.
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