Две сотни мигрантов потревожили правоохранители и силовики в Адмиралтейском и Петродворцовом районах.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Две сотни мигрантов потревожили правоохранители и силовики в Адмиралтейском и Петродворцовом районах.