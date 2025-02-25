Россия не собирается присоединять Руину

ВА

Владимир Акулов

Если подпишут мирный договор с Украиной и США...Ясно , что на территориях , контролируемых РФ порядок будет наводить Россия...Но кто будет загонять в стойло нациков на западе Украины ? Вот пусть *миротворцы* нато и вправляют нацикам мозги...Сталин освободил Украину 2 млн солдат... И повесил предателей , коллаборантов отправил в Сибирь...Мы не захватили Львов, Одессу и Киев - поэтому с нациками там пусть общаются те , кто их породил...Нельзя за столом переговоров захватить то , что не занял на поле боя.