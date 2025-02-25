На тему уже начавшейся (или продолженной с усилением) истерики беглохохлов и подсвинков, осознавших, что Россия действительно не собирается ни присоединять всю укроину, ни «освобождать» всех её жителей.
Россия не собирается присоединять Руину
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Если подпишут мирный договор с Украиной и США...Ясно , что на территориях , контролируемых РФ порядок будет наводить Россия...Но кто будет загонять в стойло нациков на западе Украины ? Вот пусть *миротворцы* нато и вправляют нацикам мозги...Сталин освободил Украину 2 млн солдат... И повесил предателей , коллаборантов отправил в Сибирь...Мы не захватили Львов, Одессу и Киев - поэтому с нациками там пусть общаются те , кто их породил...Нельзя за столом переговоров захватить то , что не занял на поле боя.
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21 час.
Владимир Алтайцев
Мерзкая статья от лакея США. Если от Украины останется хоть один район, он и станет новым плацдармом для ударов по России. А тут автор, шавка пиндосская, предлагает отдать США под разграбление сотни тысяч квадратных километров.
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20 час.
Иван Ураганов
Раковую опухоль надо удалять,иначе пойдут метастазы и угробят весь организм.
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12 час.
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