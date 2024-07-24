Милонов заступился за хоббихорсеров

Подростков, увлекающихся хоббихорсингом — катанием на игрушечных лошадках — и квадробингом — игрой в собак и кошек, — следует оставить в покое и не пытаться усмотреть в их пусть даже и странных увлечениях нечто разрушительное для детской психики.
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