Милонов заступился за хоббихорсеров

Подростков, увлекающихся хоббихорсингом — катанием на игрушечных лошадках — и квадробингом — игрой в собак и кошек, — следует оставить в покое и не пытаться усмотреть в их пусть даже и странных увлечениях нечто разрушительное для детской психики.