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Москва передает регионам готовые цифровые решения в разных областях

Москва передает регионам готовые цифровые решения в разных областях

Цифровые экосистемы столицы — от образования и медицины до транспорта и IT — выходят далеко за пределы городаМосква развивает масштабные цифровые экосистемы, которые становятся основой для региональных решений.

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