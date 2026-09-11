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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэйли о 2-й команде НХЛ в Техасе: «У Остина есть свои плюсы, но Хьюстон огромен – крупный рынок, на котором нас нет. Мы не представлены в США так же широко, как другие лиги»

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли высказался о возможном выборе между Хьюстоном и Остином в качества места для размещения 33-й команды НХЛ.

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