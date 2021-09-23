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В Магадане состоялась встреча-интервью с ветераном боевых действий кавалером ордена Мужества Александром Ефимовым

В Магадане состоялась встреча-интервью с ветераном боевых действий кавалером ордена Мужества Александром Ефимовым

В рамках историко-патриотического проекта «Подвиги наших земляков: магаданцы – кавалеры ордена Мужества» в Центральной городской библиотеке имени Олега Куваева состоялась встреча-интервью с ветераном боевых действий, майором полиции Александром Ефимовым.

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