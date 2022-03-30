Пекари ЮВО в Армении в зимнем периоде обучения ежедневно выпекали более 400 кг свежего хлеба в полевых условиях

Пекари ЮВО в Армении в зимнем периоде обучения ежедневно выпекали более 400 кг свежего хлеба в полевых условиях

Военнослужащие продовольственной службы военной базы ЮВО в течение всего учебного периода на высоком уровне обеспечивали личный состав соединения свежим хлебом и полным рационом пищи.

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