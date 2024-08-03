Наталья Подольская с семьей укатила на веселый отдых (видео)

Владимир Пресняков и семья Натальи Подольской наслаждаются отдыхом на испанском курорте Дения. Артисты недавно вернулись с музыкального фестиваля в Баку и теперь проводят время со своими сыновьями Артемием и Иваном, а также сестрой-близнецом Натальи Юлианой и ее дочерьми.
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