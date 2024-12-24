Пленный украинец раскрыл масштабы дезертирства в ВСУ

АндрейБорков

За неделю в батальоне 20 дезертиров. Батальон по комплектации мирного времени - чуть более 300 рыл, по нормам военного - более 600 харь в зависимости от рода войск и т.п. 20 укропитеков из более чем 600, это меньше чем потери!!! А если этот мамлей сбрехал, а ведь он говорил то, что от него хотели услышать, а эта информация отличается от фактического положения вещей весьма кардинально. Если бы его допрашивали как надо, то есть с применением "прогрессивных передовых" методов, то очень может быть, что он бы рассказал все по другому. А так, он понял чего хотят РУССКИЕ и выдал то, что ОНИ хотят. Еще раз повторяю, ВЕРИТЬ ХОХЛОПИТЕКАМ НЕЛЬЗЯ, этот мамлей тоже веры не заслуживает. А еще очень бы неплохо было бы его РАССТРЕЛЯТЬ. Хороший бандеровец - МЕРТВЫЙ БАНДЕРОВЕЦ.