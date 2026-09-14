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Ученые выяснили, что тяжелая музыка является хорошим обезболивающим

Ученые выяснили, что тяжелая музыка является хорошим обезболивающим

Тяжелая музыка неожиданным образом оказалась неплохим оружием против боли. Ученые установили, что после метал-концерта поклонники жанра выдерживают неприятные ощущения значительно дольше.

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