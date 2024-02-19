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Президент Эстонии назвал украинский кризис решающим моментом поколения

Президент Эстонии назвал украинский кризис решающим моментом поколения

По мнению президента Эстонии Алара Кариса, отсутствие у стран Запада решительности в вопросах, касающихся вооруженного конфликта на Украине, продемонстрирует их слабость, поскольку украинский кризис стал "решающим моментом для нашего поколения".

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