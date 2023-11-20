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12 случаев, когда фильмы по комиксам Marvel и DC получали «Оскар»

12 случаев, когда фильмы по комиксам Marvel и DC получали «Оскар»

Эра сверхпопулярности и сверхуспешности кинокомиксов, по всей видимости, подходит к концу. Проекты студии Марвел в целом сдали по качеству, что отражается в оценках и кассовых сборах их последних проектов, а студия DC отменяет уже почти полностью готовые фильмы.

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