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72-летний Леонид Ярмольник снялся в новом фильме вместе с 11-летним внуком

72-летний Леонид Ярмольник снялся в новом фильме вместе с 11-летним внуком

Леониду Ярмольнику 72 года. Он по-прежнему снимается, репетирует и выходит на сцену — сбавлять обороты актёр не собирается.

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