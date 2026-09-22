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Царьград

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День будет равен ночи. 23 сентября в 2026 году наступит осеннее равноденствие: точное время и особенности события

День будет равен ночи. 23 сентября в 2026 году наступит осеннее равноденствие: точное время и особенности события

Во сколько 23 сентября 2026 года наступит осеннее равноденствие, и как его отмечали на Руси.Осеннее равноденствие - время, когда центр видимого солнечного диска пересекает небесный экватор и переходит из Северного полушария в Южное.

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