Шор заявил о влиянии западных организаций на выборы в Молдавии

Западные неправительственные организации (НПО) намерены контролировать президентские выборы и референдум по вступлению в Евросоюз (ЕС), которые пройдут в Молдавии 20 октября, сообщил «Известиям» молдавский оппозиционер, лидер политического блока «Победа» Илан Шор.
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