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Добрый Мир

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В НАТО выдвинули протест к России — ВКС РФ с «Кинжалами» вышли на постоянное патрулирование Балтики

В НАТО выдвинули протест к России — ВКС РФ с «Кинжалами» вышли на постоянное патрулирование Балтики

Вчера 14K прочитали В НАТО выдвинули протест к России. Официально о нем объявил командующий Военно-воздушными силами альянса в Европе генерал США Хекер.

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