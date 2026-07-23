Губернатор Гусев рассказал о последствиях атаки БПЛА на Воронеж

В Воронежской области в результате атаки БПЛА погиб ребёнок, есть пострадавшие и разрушения.Минувшей ночью силы ПВО зафиксировали и ликвидировали 36 беспилотных летательных аппаратов в небе над Воронежем и шестью районами области.
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