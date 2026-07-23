Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 551 подписчик

Губернатор Гусев рассказал о последствиях атаки БПЛА на Воронеж

Губернатор Гусев рассказал о последствиях атаки БПЛА на Воронеж

В Воронежской области в результате атаки БПЛА погиб ребёнок, есть пострадавшие и разрушения.Минувшей ночью силы ПВО зафиксировали и ликвидировали 36 беспилотных летательных аппаратов в небе над Воронежем и шестью районами области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии